Rusya'da Antonov AN-12 tipi kargo uçağı Yakutsk kentindeki havaalanından kalkışa geçtiği sırada arka bölümü parçalandı.
Nimbus Havayolları'na ait uçağın içindeki tam 200 külçe altın gökyüzünden yere düştü.
Altınlar Yakutsk Havalanı'nda piste saçıldı. Uçaksa Yakutsk yakınlarındaki bir başka havaalanına acil iniş yaptı.
Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Gökten altın yağmasına neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uçaktaki 9,3 ton altının Chukotka Madencilik şirketine ait olduğu açıklandı.
Rusya'da gökten "altın" yağdı
NTV HaberDünya
"Gökten altın yağması" hayali Rusya'da gerçeğe dönüştü. Bir kargo uçağının arka bölümü kalkış sırasında parçalanınca 200 külçe altın yere savruldu. Uçak başka bir havaalanına acil iniş yaptı.
Rusya'da Antonov AN-12 tipi kargo uçağı Yakutsk kentindeki havaalanından kalkışa geçtiği sırada arka bölümü parçalandı.