Rusya'da gökyüzü kızardı: Klyuçevskaya, 10 kilometreye kadar patlayabilir!

Rusya'daki Klyuçevskaya Sopka yanardağında 5 Ağustos'ta, 7 kilometre yüksekliğe kadar bir kül püskürmesi meydana geldi.

Mesajlaşma uygulaması Telegram'daki bir kanal ile Rusya Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü DVO RAN tarafından bildirilen volkanik olayda, kül izinin, yanardağın doğu-güneydoğusunda 490 kilometre boyunca uzandığı açıklandı.

Rusya Deprem Tahminleri, Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Sismik ve Volkanik Tehlike Riskleri Uzmanlık Konseyi'nin Kamçatka şubesi verilerine göre, Klyuçevskaya'da önümüzdeki günlerde 10 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürmeleriyle birlikte patlamaların şiddeti artabilir.

BÜYÜK DEPREM SONRASI UYANDI

Kommerstant'ın bildirdiğine göre 20 Nisan'dan beri püsküren Klyuchevskoy, 30 Temmuz'da 8.8 şiddetindeki güçlü depremden sonra aktifleşti. Volkanik sarsıntılar artarken, lavın aktığı, kül püskürmelerinin yaşandığı ve kraterin birkaç yüz metre üzerine volkanik bombalar fırladığı belirtildi.

Klyuchevskoy volkan istasyonunun şefi Yuri Demyanchuk'un bildirdiğine göre, volkanın kraterinde lav fışkırması neredeyse kesintisiz devam ediyor ve kızgın parçaların kraterin kenarından 500 metre yükseğe fırlaması görülüyor.

BİRKAÇ VOLKAN AYNI ANDA AKTİF

Şu anda yarımadada birkaç volkan aynı anda aktif durumda. Bugün Krasheninnikov yanardağı, 6 kilometre yüksekliğinde bir sütun püskürterek patlamaya devam etti. Bilim insanlarının tahminlerine göre, orada 8 kilometreye kadar püskürmeler olabilir.

Kambalny yanardağında ise sismik aktivite azalırken Muttnovsky yanardağında, uydu verilerine göre, termal anomali kaydedildi.

Bölgedeki Acil Durumlar Bakanlığı, nüfusa ve turistlere 10 kilometrelik bir yarıçap içinde yanardağların çevresine seyahat ve gezilerden kaçınmalarını tavsiye etti.

