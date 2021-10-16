Rusya'da günlük Covid-19 can kaybında yeni rekor

Rusya'da corona virüs kaynaklı ölümler rekor kırdı. Ülkede son 24 saatte 1002 kişi hayatını kaybetti.

Haberler - NTV Haber 16.10.2021 - 16:24

Rusya'da günlük Covid-19 can kaybında yeni rekor

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Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı günlük can kaybı, 1000'in üzerine çıktı.

1002 ölümle salgının başından bu yana Rusya'daki en yüksek ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Son 24 saatteki vaka sayısı ise 33 bin 208.

Başkent Moskova'da kısa vadeli salgın tedbirleri için harekete geçildi.

Kentin belediye başkanı, aşılama kampanyası düzenleyeceklerini duyurdu.

Covid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da şimdiye kadar 43 milyon kişinin aşılandığı belirtiliyor.

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