Rusya'da güvenlik güçlerinden "Zelenski tarikatına" operasyon
26.12.2025 21:13
Ramazan Erkin Öncan
Rusya’da güvenlik güçleri, Ukrayna’da kurulduğu öne sürülen ve toplantılarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski için dua edildiği iddia edilen bir "dini yapılanmayı" deşifre ettiklerini açıkladı.
Rus güvenlik güçlerinin aktardığına göre, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki “Tek İlke Okulu” adlı dini oluşumun toplantısına müdahale eden güvenlik güçleri, grubun faaliyetlerini “bilinç uyanışı ve ruhsal gelişim” söylemi altında yürüttüğünü, ancak aslında Rusya’ya karşı “psiko-mental savaş” yürüttüğünü ileri sürdü.
İddialara göre, söz konusu toplantılarda Ukrayna savaşı konuşuluyor, Rus askerleri için hakaret içeren ifadeler kullanılıyor ve Ukrayna ordusu “aydınlık güçler” olarak tanımlanıyordu. Ayrıca grubun üyelerinin, Zelenski’nin sağlığı için toplu dualar yaptığı da öne sürüldü.
CEZA DAVASI AÇILABİLİR
Rus güvenlik kaynakları, örgüt üyeleri hakkında inceleme başlatıldığını ve mevcut Rus yasaları kapsamında ceza davası açılmasının gündemde olduğunu duyurdu. Olayla ilgili resmi makamlarca henüz ayrıntılı bir suçlama ya da kesin karar açıklanmış değil.