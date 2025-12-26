Rusya'da güvenlik güçlerinden "Zelenski tarikatına" operasyon

Rus güvenlik güçlerinin aktardığına göre, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki “Tek İlke Okulu” adlı dini oluşumun toplantısına müdahale eden güvenlik güçleri, grubun faaliyetlerini “bilinç uyanışı ve ruhsal gelişim” söylemi altında yürüttüğünü, ancak aslında Rusya’ya karşı “psiko-mental savaş” yürüttüğünü ileri sürdü.

İddialara göre, söz konusu toplantılarda Ukrayna savaşı konuşuluyor, Rus askerleri için hakaret içeren ifadeler kullanılıyor ve Ukrayna ordusu “aydınlık güçler” olarak tanımlanıyordu. Ayrıca grubun üyelerinin, Zelenski’nin sağlığı için toplu dualar yaptığı da öne sürüldü.

CEZA DAVASI AÇILABİLİR

Rus güvenlik kaynakları, örgüt üyeleri hakkında inceleme başlatıldığını ve mevcut Rus yasaları kapsamında ceza davası açılmasının gündemde olduğunu duyurdu. Olayla ilgili resmi makamlarca henüz ayrıntılı bir suçlama ya da kesin karar açıklanmış değil.