Rusya'da hafif motorlu uçak sert iniş yaptı: 1 ölü
Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde "An-2" tipi hafif motorlu uçağın sert iniş yapması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "An-2" tipi hafif motorlu uçağın Krasnoyarsk bölgesindeki Tanizebey yerleşim yerine 40 kilometre uzaklıkta sert iniş yaptığını açıkladı.
Uçaktaki 2 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.
