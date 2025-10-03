Rusya'da hafif motorlu uçak sert iniş yaptı: 1 ölü

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde "An-2" tipi hafif motorlu uçağın sert iniş yapması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'da hafif motorlu uçak sert iniş yaptı: 1 ölü

Acil Durumlar Bakanlığı, "An-2" tipi hafif motorlu uçağın Krasnoyarsk bölgesindeki Tanizebey yerleşim yerine 40 kilometre uzaklıkta sert iniş yaptığını açıkladı.

Uçaktaki 2 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

