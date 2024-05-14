Rusya'da hava saldırısı yük trenini raydan çıkardı

Rusya'nın Volgograd bölgesinde bir yük treninin "dış müdahale" sonucu raydan çıkmasıyla yakıt deposu ve kereste yüklü vagon alev aldı.



Rusya Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, "Yetkili olmayan kişilerin demiryolu ulaşımına müdahalesi sonucu Kotluban istasyonunda yük treninin vagonları raydan çıktı. İlk bilgilere göre herhangi bir yaralanma olmadı. Kotluban istasyonu bölgesindeki tren trafiği durduruldu" ifadeleri kullanıldı.

Rus medyası ise Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırısında bir yük treninin raydan çıktığını ve Rusya'nın güneyindeki Volgograd bölgesindeki bir dizel tankında yangına yol açarak yüzlerce metrelik rayları parçaladığını bildirdi.



Rusya'nın güvenlik hizmetlerine bağlı sosyal medya kanalı tarafından yayınlanan görüntülerde, demiryolu hattı boyunca dağılmış yük vagonları görülüyor.