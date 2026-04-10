Rusya'da havai fişek deposunda patlama

Rusya 'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti başkenti Vladikavkaz'daki bir havai fişek deposunda patlama gerçekleşti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, patlama sonucu yangın çıktı ve yaklaşık 800 metrekare alana yayıldı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk olmak üzere 10'dan fazla kişi yaralandı.