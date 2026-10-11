Rusya'da İHA saldırısıyla vurulan bir Yandex veri merkezi daha faaliyetlerini durdurdu

Yandex , 8 Ekim'de Ryazan bölgesindeki Sasovo veri merkezinin, 9 Ekim'de ise Kaluga bölgesindeki veri merkezinin İHA saldırılarında hasar gördüğünü, Sasovo'daki tesisin faaliyetlerinin tamamen durduğunu, Kaluga'daki tesisin ise altyapısının bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini açıklamıştı.



GECE SAATLERİNDE VURULDU



Yandex'ten yapılan yeni açıklamada ise, Vladimir bölgesindeki veri merkezine gece saatlerinde İHA ile yapılan saldırının ardından acil durum ekipleri ile Yandex uzmanlarının bölgede çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı kaydedilen açıklamada, Yandex Cloud altyapı hizmetlerinin acil durum koşullarında sürdürüldüğü aktarıldı.



“TEKNİK DESTEK KANALLARINDA AKSAKLIK YAŞANABİLİR”



Açıklamada, müşterilere alternatif sistemlerini devreye almaları tavsiye edilirken, teknik destek kanallarında da aksaklıklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Vladimir Bölge Valisi Aleksandr Avdeyev de bölgedeki altyapıya yönelik saldırı nedeniyle yangın çıktığını ve yaklaşık 5 bin kişiye elektrik sağlayan iki trafo merkezinin devre dışı kaldığını duyurdu.



RUSYA: ODESSA'DA “TENET” VERİ MERKEZİNİ VURDUK



Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı da, Ukrayna'nın Odessa şehrinde bir veri merkezi ile Çernomorsk Limanı'nda askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisini insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki veri merkezlerine, liman altyapı tesislerine ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırılarını gece saatlerinde sürdürdüğü belirtildi.

Saldırılar sonucunda Odessa şehrinde Ukrayna ordusu tarafından bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve depolanması amacıyla kullanılan "Tenet" veri merkezinin vurulduğu aktarılan açıklamada, Çernomorsk Limanı'nda askeri amaçlı yük taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı ifade edildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise, gece boyunca Rus hava savunma sistemlerinin farklı bölgelerde Ukrayna'ya ait 479 İHA'yı imha ettiği bilgisi verildi.