Rusya’da iki tren çarpıştı: 25 yaralı

Rusya Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından yolcuların trenden tahliye edildiği, kaza sırasında vagonların raydan çıkmadığı ve demiryolu hattında bir zarar oluşmadığı ifade edildi.



Kazaya karışan trenlerin en yakın istasyonlara çekildiği aktarılan açıklamada, kazanın istasyon sorumlularının hatasından kaynaklandığı ifade edildi.