Rusya'da ilk kez bir asker teslim olduğu için hapisle cezalandırıldı

Rus Kommersant gazetesinin dava hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın Uzak Doğusundaki bir askeri mahkeme, Ukrayna ordusuna gönüllü teslim olma suçundan ülkenin ilk hapis cezasını verdi.

Astsubay Çavuş Roman Ivanishin'in rütbesi geri alınırken, firar ve iki kez teslim olmaya teşebbüsten suçlu bulundu.

Kommersant daha önce Ivanishin'in Haziran 2023'te Ukrayna'nın doğusunda yakalandığını ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aracılık ettiği bir esir takasının parçası olarak Ocak 2024'te Rusya'ya iade edildiğini bildirmişti.

Dönüşünün ardından Sakhalin bölgesindeki motorize piyade tugayının üssüne gönderilen Ivanishin, burada tutuklanmıştı.

Ivanishin'in 17 Mart'ta başlayan duruşması kapalı kapılar ardında yapıldı ve dava hakkında çok az bilgi kamuoyuna açıklandı.

Kommersant'ın haberine göre Pazartesi günü Yuzhno-Sakhalinsk'teki bir askeri mahkeme Ivanishin'i 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Savcılar 16 yıl hapis cezası talep etmişlerdi.

Ivanishin, suçsuz olduğunu savundu.

2022 YILINDA YASA ÇIKARILMIŞTI

Rusya 2022 yılının sonlarında gönüllü teslim olma, firar ve hizmet etmeyi reddetme cezalarını sertleştiren bir yasa çıkarmıştı.

Savaş koşulları, seferberlik ve sıkıyönetim, ağırlaştırıcı faktörler olarak kabul ediliyor ve daha ağır cezalar verilmesine olanak tanıyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül 2022'de, Ukrayna'nın tam ölçekli işgalinden birkaç ay sonra kısmi bir asker seferberliği ilan etti. Bu karar henüz resmen kaldırılmadı.

