Rusya’da inşaat iskelesi çöktü: 3 kişi öldü

Rusya’nın Ufa kentinde bir inşaatın dış cephesine kurulan inşaat iskelesi halatların kopması sonucu 7’nci kattan yere çakıldı.
Kazada, 3 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi ağır yaralandı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 işçinin olay yerinde, 1 işçinin ise ambulansta hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılarak, kazada ihmal olup olmadığının araştırılacağı belirtildi.
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