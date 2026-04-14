Rusya’da internet sıkı denetimde. Kremlin'den savunma

Kremlin , Rusya ’da birçok kullanıcıyı etkileyen internet kısıtlamalarının güvenlik gerekçesiyle uygulandığını açıkladı.

Salı günü yapılan açıklamada, söz konusu önlemlerin ülkede geçmişteki sıkı kontrol dönemlerine dönüş anlamına gelmediği vurgulandı.

SAVAŞ SONRASI KONTROL ARTTI

Rusya, Şubat 2022’de Ukrayna’ya yönelik savaşın başlamasından bu yana internet üzerindeki denetimini önemli ölçüde artırdı.

Bu kapsamda, çevrimiçi sansürü aşmak için kullanılan mesajlaşma uygulamaları ve VPN engellendi, mobil internet erişimi de zaman zaman kesintiye uğradı.

“BAZI ÖNLEMLER GEÇİCİ”

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, uygulanan kısıtlamaların bir bölümünün geçici olduğunu ve güvenli koşullar oluştuğunda kaldırılacağını ifade etti.

Peskov, bazı önlemlerin ise teknoloji şirketlerinin Rus yasalarına uymamasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Açıklamada, mevcut politikaların hem ulusal güvenliği sağlama hem de dijital alanda düzeni koruma amacı taşıdığı vurgulandı.

GÜNLÜK HAYAT ONLARCA YIL GERİYE GİTTİ

Kesintiler nedeniyle şehirde telsiz, çağrı cihazı ve sabit telefon satışlarında artış yaşandığı bildirildi.

Devlet medyası, Moskova sakinlerine kartla ödeme sorunları yaşanmaması için nakit para taşımalarını tavsiye etti. Ayrıca taksi çağırmak için mobil uygulamalar yerine telefonla arama yapılması önerildi.