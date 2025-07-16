Rusya’da kayıp helikopterin enkazı bulundu: Beş kişi öldü

Rusya’nın Uzak Doğu federal bölgesinde pazartesi günü düşen helikopterin enkazına ulaşıldı. Düştüğü anlaşılan helikopterdeki beş kişi hayatını kaybetti.



Moscow Times haber sitesinin aktardığına göre, Mi-8 tipi Rus nakliye helikopteri, 14 Temmuz Pazartesi günü Chumikan köyünde yapılan tamir çalışmalarının ardından Magadan’daki üssüne doğru yola çıktı. Okhotsk üzerinden üsse dönmeye çalışan helikopterle bağlantı kesildi. Yetkililer, helikopterin herhangi bir acil durum sinyali vermediğini, acil durum yer tespiti sinyalinin de çalışmadığını açıkladı.



Arama-kurtarma ekipleri, üç gün sonra helikopterin enkazını buldu. Rusya makamları, helikopterin Okhotsk’a yaklaşık 130 kilometre mesafede dağlık bir bölgede düştüğünü tespit etti.



Ekipler, üçü mürettebat, ikisi mühendis olmak üzere uçaktaki beş kişinin hepsinin cansız bedenlerine ulaşıldığı bilgisini verdi.



Bölge savcılığı, helikopteri işleten Magadan merkezli Vzlyot şirketi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Hava güvenlik kurallarının ihlal edildiği şüphesiyle kazayla ilgili soruşturma açıldı.