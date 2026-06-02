Rusya'dan Kiev'e yoğun hava saldırısı

Rusya -Ukrayna arasındaki savaşta çatışmalar yeniden şiddetlendi. Ukrayna'nın başkenti Kiev ile ülkenin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi.

İlk belirlemelere göre Kiev'de en az 11 kişi yaralandı. Dnipro'daki saldırılardaysa 4 kişi yaşamını yitirdi, beş kişi de yaralandı.



Kiev'deki yetkililerin aktardığına göre Rusya'nın düzenlediği geniş çaplı hava saldırısı sonucu kentin farklı bölgelerinde yangınlar meydana geldi. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.



Yetkililer, füzenin vurduğu 24 katlı bir apartmanda yangın çıktığını aktardı. Ayrıca düşürülen füzelerin enkaz parçaları, 9 katlı bir apartmana isabet etti, binanın çatısı alev aldı.

Hava saldırıları sonucu hasar alan bir binada, enkaz altında kalan sivillerin bulunduğu ifade edildi.

Saldırılar sürerken kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı da ilk gelen bilgiler arasında.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDA SON DURUM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusya'nın büyük çaplı saldırıya hazırlandığını duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dünkü açıklamasında, Luhansk'ta bir öğrenci yurdunun hedef alındığını öne sürerek "Ukrayna'nın, suç silsilesine yeni bir sayfa eklediğini" belirtti.

Geçen haftaki yurt saldırısı sonucu 21 kişi hayatını kaybetmişti.