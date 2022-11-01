Rusya'da kısmi seferberlik sona erdi

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Rusya Savunma bakanlığı zorunlu askeri alım uygulamasının bittiğini duyurdu.

Seferberlik kapsamında 300 bin kişinin silah altına alındığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Orduya çağrılanların 218 bininin eğitim gördüğü, 82 bininin eğitim aldıktan sonra operasyonun bölgesine gönderildiği" bilgisine yer verildi.

Rusya lideri Vladimir Putin'in Eylül ayındaki kısmi seferberlik kararı ülkede protestolarla karşılaşmış, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Askere alınanların teçhizatsız olarak savaş bölgesine gönderildiği iddia edilmişti. Rusya Savunma bakanı Sergey Şoygu ise askerler için gerekli malzemelerin temininde sorunlar yaşadıklarını kabul etmişti.