Rusya'da köprü trenin üzerine çöktü: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Belarus ve Ukrayna sınırı yakınında yer alan Bryansk Bölgesi’nde bir köprü, Klimov-Moskova seferini yapan yolcu treninin üzerine çöktü.

Raydan çıkan trende ilk olarak üç kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişi ise yaralandığı açıklandı.

Reuters'ın Bryansk Bölge Valisi'ne dayandırdığı haberine göre ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Kurtarma ekiplerinin çalışmalarının yanı sıra güvenlik güçlerinin olayın nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.