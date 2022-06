Rusya'da McDonald’s restoranları yeni ismiyle tekrar açıldı

McDonald’s restoranlarının ülkedeki yeni ismi "Vkusno i toçka (Lezzetli ve nokta)" olurken, restoranlardaki McDonald’s logoları ve McDonald’s’a ait ürün isimleri değiştirildi.



Bugün Rusya çapında açılan yeni restoranlara özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdikleri ve zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdukları görüldü.



Rusya'daki ilk McDonald's, 1990'da Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda açılmıştı. Açılış gününde yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret ettiği şubenin önünde yüzlerce kişi, saatlerce kuyruklarda beklemişti.



Söz konusu gelişme, kapitalizmin Sovyetler Birliği karşısındaki zaferinin sembollerinden biri olmuştu.



McDonald's'ın Rusya'daki restoranlarının yeni bir marka adı altında açılma kararını AA muhabirine değerlendiren Moskova'da yaşayan Elizaveta adlı kişi, yeni restoranların da eski McDonald’s gibi olduğunu belirterek, "Hepsi kapanınca çok üzülmüştüm ama şimdi patates kızartması yedim. Genel olarak her şey lezzetli. Yeni logo da fena değil, beğendim." dedi.



Bir diğer Moskovalı Olga ise yeni ismi beğenmediğini dile getirerek, "Daha iyi bir fikir bulabilirlerdi. Logosu ise güzel, geri kalan her şey güzel, her şey lezzetli." diye konuştu.



Yeni restoranların McDonald’s’ın eski haline önemli oranda benzediğini ve bundan ötürü memnuniyet duyduğunu ifade eden Georgy de yeni restoranları genel olarak beğendiğini belirtti.

UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ NEDENİYLE KAPATILMIŞTI

Rusya'nın en popüler Batılı markalarından biri olan ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's, mart ayının başında ülkedeki restoranlarını kapatmıştı.



Şirketin Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, 8 Mart’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle söz konusu kararı aldıklarını duyurmuştu.

McDonald's’tan 19 Mayıs’ta yapılan açıklamada da şirketin Rusya'daki tüm restoranlarını, halihazırda gıda sektöründe faaliyet gösteren Aleksandr Govor adlı Rus iş insanına satmak için anlaşmaya vardığı bildirilmişti.



Açıklamada, Rusya’nın Sibirya bölgesinde 25 McDonald's restoranı da işleten Govor'un, ülkedeki 850 McDonald's restoranı satın almayı ve farklı bir marka altında restoranları işletmeyi kabul ettiği kaydedilmişti.