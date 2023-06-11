Rusya'da milisler sözleşmeli asker olabilecek

Pankov, Rus Müşterek Kuvvetler Grubunun bir parçası olarak gönüllü oluşumların kullanımının etkinliğini artırmak amacıyla, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun gönüllü organizasyonların hizmet faaliyetlerini düzenleme prosedürünü tanımlayan bir karar imzaladığını bildirdi.



Karar ile ilgili detayları açıklayan Pankov, 1 Temmuz’a kadar gönüllü birliklerin Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayabileceğini kaydetti. Pankov, “Bu, gönüllü oluşumlara gerekli yasal statüyü verecek, kapsamlı destek organizasyonu ve görevlerini yerine getirebilmeleri için ortak yaklaşımlar oluşturacaktır” dedi.



Kararın tüm gönüllülere sözleşmeli askeri personel olarak, Savunma Bakanlığı veya gönüllü birliklerle bireysel sözleşme yapma hakkı verdiğinin altını çizen Pankov, vatandaşların devletle yaptıkları sözleşmelerin her şeyden önce, devlet tarafından kendilerine ve aile üyelerine sağlanan sosyal koruma ve destek tedbirlerini genişleteceğini ifade etti.