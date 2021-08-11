Rusya'da muhalif Aleksey Navalny hakkında yeni soruşturma

Rusya'da hapiste bulunan Rus muhalif Aleksey Navalny yeni bir soruşturma açıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Navalny hakkında yeni soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Açıklamada, "Vakıf üyelerinin, kendi sosyal medya hesapları ve vakfın web siteleri üzerinden Rus vatandaşlarını izinsiz gösterilere çağıran paylaşımlar yaptıkları tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

NAVALNY'NİN TUTUKLANMA SÜRECİ

Rus muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.



Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalny'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.



Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalny'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.



Rusya’nın çeşitli kentlerinde, tutuklu Navalny’ın serbest bırakılması için izinsiz gösteriler düzenlenmişti.