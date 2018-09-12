Yolsuzluk karşıtı hareketin lideri Aleksey Navalny, Ulusal Muhafız Birliği'ndeki yolsuzlukları ortaya çıkardığı için tehdit edildi. Muhalif lider Navalny'i tehdit eden kişi ise Ulusal Muhafız Birliği Başkomutanı Viktor Zolotov.
Putin'in eski koruması Zolotov, muhafız birliğindeki yolsuzluklara ilişkin video yayınlayan Navalny'i düelloya davet etti.
Zolotov intikam sözü verirken Navalny'den sulu biftek yapacağını söyledi. Başkomutan Zolotov, birliğin Youtube sayfasında yayınlanan tehdit videosunda "Belli ki seni hiç kimse dövmemiş" dedi.
Navalny ülkedeki gösteri karşıtı yasalara uymadığı için şu anda cezaevinde bulunuyor.
Navalny geçen ay yayınladığı videoyla Ulusal Muhafız Birliği'nde askerlere kalitesiz gıdaların verildiğini ve bu gıdaların ihaleyle fahiş fiyatlara alındığını iddia etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Zolotov'un mesajlarını desteklediğini söyledi. Peskov mesajda fiziksel bir tehdidin bulunmadığını savundu.