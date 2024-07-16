Rusya'da nükleer santral arızası dört üniteden birini kapattı

Rusya'nın güneyindeki Rostov Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yaşanan arıza nedeniyle elektrik arzının kısıtlandığı bildirildi. Nükleer santraldeki dört güç ünitesinden birinin arıza nedeniyle kapatıldığı aktarıldı.

Rusya'da nükleer santral arızası dört üniteden birini kapattı

Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, elektrik talebindeki yoğun artış nedeniyle Rostov NGS’deki elektrik üretim ekipmanında arıza çıktığı belirtildi.

Arıza nedeniyle bölgeye yönelik elektrik arzında kısıtlama yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, uzmanların santraldeki arızanın onarımı için gerekli çalışmaları yürüttüğü kaydedildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’dan yapılan açıklamada da Rostov NGS’deki türbin jeneratöründe arızanın çıktığı ve bölgedeki radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu belirtildi.

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