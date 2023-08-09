Rusya'da patlama: 45 yaralı

Ruysa'da optik ürün imalatı yapılan bir fabrikanın deposunda patlama yaşandı. Tesisten yükselen dumanlar yüzlerce metre yükseğe çıktı.

Rusya'da patlama: 45 yaralı
Foto: Reuters

'nın başkenti Moskova'ya 50 kilometre uzaklıktaki bir tesisin deposunda meydana geldi.

Rus ajansları en az 45 kişinin yaralandığını aktardı. Depoda, optik ürün malzemeleri bulunduğu belirtildi.

Rusya'da patlama: 45 yaralı - 1 Foto: AP

Yerel basına göre fabrikanın müşterileri arasında Rus ordusu da bulunuyordu.

Olay sonrası civardaki tesisler tahliye edilirken, patlamanın bir Ukrayna saldırısıyla ilgisinin olmadığı, depodaki yanıcı malzemelerin alev almasından kaynaklandığı belirtildi.

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