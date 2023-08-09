Rusya'da patlama: 45 yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'ya 50 kilometre uzaklıktaki bir tesisin deposunda patlama meydana geldi.
Rus haber ajansları en az 45 kişinin yaralandığını aktardı. Depoda, optik ürün malzemeleri bulunduğu belirtildi.
Yerel basına göre fabrikanın müşterileri arasında Rus ordusu da bulunuyordu.
Olay sonrası civardaki tesisler tahliye edilirken, patlamanın bir Ukrayna saldırısıyla ilgisinin olmadığı, depodaki yanıcı malzemelerin alev almasından kaynaklandığı belirtildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Dünya
- Haber
- Patlama
- Rusya