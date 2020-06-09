Rusya’da petrol kuyusunda çıkan yangına tanksavarlı müdahale

Rusya’da petrol kuyusunda çıkan yangına tanksavar mermisi ile müdahale edildi.

İHA 09.06.2020 - 06:08

Rusya’da petrol kuyusunda çıkan yangına tanksavarlı müdahale

Rusya’nın İrkutsk Bölgesi’nde bulunan petrol kuyusunda borularda meydana gelen hasar nedeniyle yangın çıktı.

Rus ordusu tarafından çıkan yangına 100 mm kalibrelik “Rapira” tanksavar mermisi ile müdahale edildi.

Tanksavarlı müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tanksavar atışlarının yangına 180 metre mesafeden yapıldığı aktarılırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. 

60 SANİYEDE DÜNÜN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...