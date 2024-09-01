Rusya'da radardan kaybolan helikopterdeki 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde dün düşen helikopterdeki 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Kamçatka bölgesinde radardan kaybolan "Mi-8T" helikopterin enkazının bulunduğu belirtildi.



İlk belirlemelere göre helikopterin düşmesine kötü hava şartlarının neden olduğu ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Arama çalışmaları devam ediyor" denildi.



Helikopterde üç mürettebat ve 19 yolcu olmak üzere 22 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

