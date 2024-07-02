Rusya'da renkli görüntüler: Köpekler sörf tahtasına çıktı, birbirleriyle yarıştı

Rusya'nın St Petersburg kenti köpek festivaline ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında kürek sörfü yarışması da düzenlendi.

Rusya'da renkli görüntüler: Köpekler sörf tahtasına çıktı, birbirleriyle yarıştı

Yüzlerce köpek sahipleriyle birlikte sörf tahtasına çıktı. Renkli görüntüler kameralara yansıdı.

'nın kenti geleneksel köpek festivaline ev sahipliği yaptı. kapsamında kürek sörfü yarışı düzenlendi.

Birbirinden sevimli köpekler sahipleriyle birlikte sörf tahtasına çıktı.

Festivalde park alanında da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Köpekler sahipleriyle havuza da girdi.

Festivalde köpek barınakları için bağış da toplanıyor.

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