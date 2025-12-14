Rusya'da Roblox yasağına karşı protesto

Sibirya’nın Tomsk şehrinde bir araya gelen onlarca kişi, Rusya’nın ABD merkezli çocuk oyun platformu Roblox’a getirdiği erişim yasağını protesto etti.

Moskova’nın yaklaşık 2 bin 900 kilometre doğusunda bulunan Vladimir Vısotskiy Parkı’nda 14 Aralık'ta toplanan kalabalık, kar ve soğuk havaya rağmen ellerinde taşıdıkları dövizlerle tepkilerini dile getirdi.

Gösteri, yasağa yönelik toplumsal rahatsızlığın ivme kazandığı bir dönemde, ülkede nadir görülen bir kamuoyu muhalefeti olarak kayıtlara geçti.

Eylemciler, "Roblox’tan ellerini çek" ve "Roblox dijital demir perdenin kurbanı" yazılı el yapımı pankartlar taşıdı.

Protestoyu organize edenlerden birinin paylaştığı fotoğraflarda, yaklaşık 25 kişinin karda bir çember oluşturarak beklediği görüldü.

Bir dövizde "Yapabildiğiniz tek şey yasaklamak ve engellemek" ifadesi yer aldı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), 3 Aralık’ta aldığı kararla platforma erişimi engellemişti.

Kurum, platformun "çocukların manevi ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek uygunsuz içeriklerle dolu olduğunu" savundu.

Geçen hafta yapılan açıklamada ise platformda "aşırılıkçılık, terör eylemleri ve LGBT propagandası yapıldığı" iddia edilmişti.

Moskova, savaş döneminde Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsApp ve YouTube gibi sosyal medya platformlarını engelliyor veya kısıtlıyor.

Hükümet, söz konusu mecralar yerine kendi anlatısını sosyal medya ağları ve Rus medyası üzerinden yaymayı tercih ediyor.

ERİŞİM ENGELİ VE GÜVENLİK İKİLEMİ

Rusya’daki pek çok kullanıcı, yasakları aşmak için Sanal Özel Ağlar (VPN) kullanıyor.

Genç kullanıcılar, yasakların birkaç tıklamayla aşılabildiği bir ortamda bu tür kısıtlamaların mantığını sorgularken, bazı kesimler devletin yasakladığı uygulamalara alternatif yerli platformların azlığından şikayet ediyor.

Buna karşın bazı ebeveynler ve öğretmenler, Roblox’un çocukların cinsel içeriklere erişmesine ve yetişkinlerle iletişim kurmasına olanak tanıdığından endişe duyduklarını belirtiyor.

Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Mateo şehrinde bulunan Roblox, çocuk istismarcılarının platformu kullandığına dair endişeler nedeniyle daha önce Türkiye dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde yasaklanmıştı.

Şirket, Rusya’daki yasak kararı üzerine yaptığı açıklamada güvenlik taahhüdünü yineleyerek "Güvenliğe derin bir bağlılık duyuyoruz ve kullanıcıları güvende tutmaya yardımcı olmak için titiz, yerleşik korumalar sağlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.