Rusya'da Roblox yeniden erişime açıldı
10.06.2026 21:03
Rusya’da Roblox’a erişim engeli getirilmişti.
Rusya'da kullanıcı güvenliğinin sağlanmasına yönelik gereklilik yerine getirilmesiyle birlikte Roblox'a erişim engeli kaldırıldı.
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, Roblox’un kullanıcı güvenliğinin sağlanmasına yönelik Rus mevzuatının gerekliliklerini tamamen yerine getirdiği belirtildi.
Açıklamada, “Çevrim içi oyun servisi Roblox, Rusya’nın tamamında yeniden erişime açıldı.” ifadesine yer verildi.
Roblox’un çocukların güvenliğine yönelik kapsamlı ek tedbirler uyguladığına işaret edilen açıklamada, platformda oyunlara erişimin yaş gruplarına göre sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmanın devreye alındığı bildirildi.
Açıklamada, Roblox’un platformda istenmeyen içeriklerin yayılmasıyla mücadele etmeyi de taahhüt ettiği belirtildi.
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı ile Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dün Roblox’a yönelik erişim engelinin kaldırılması için güvenlik birimlerine başvurduklarını duyurmuştu.
Rusya’da dijital oyun platformu Roblox’a, terör ve LGBT konularında propaganda yapıldığı gerekçesiyle Aralık 2025’te erişim engeli getirilmişti.