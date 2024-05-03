Rusya'da sabotaj iddiası: Ukraynalı ajan öldürüldü

Rusya'nın FSB devlet güvenlik servisi, Leningrad bölgesindeki bir yakıt terminaline patlayıcılarla saldırmayı planlayan Ukraynalı bir saldırganın öldürüldüğünü açıkladı. Sabotajı planlayan adamın ülkeye mart ayında Litvanya'dan giriş yaptığı belirlendi.

Rusya'da sabotaj iddiası: Ukraynalı ajan öldürüldü

Interfax haber ajansına göre, 'nın FSB devlet güvenlik servisi, kuzeybatıdaki Leningrad bölgesindeki bir yakıt terminaline patlayıcılarla saldırmayı planlayan Ukraynalı bir saldırgan öldürdü.

FSB, adamın askeri istihbaratı tarafından görevlendirilen bir Rus vatandaşı olduğunu ve güvenlik görevlilerine ateş açtıktan sonra öldürüldüğünü açıkladı.

Sabotajı planlayan adamın mart ayında Litvanya'dan Rusya'ya girdiği belirtildi.

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