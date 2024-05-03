Rusya'da sabotaj iddiası: Ukraynalı ajan öldürüldü

Interfax haber ajansına göre, Rusya'nın FSB devlet güvenlik servisi, kuzeybatıdaki Leningrad bölgesindeki bir yakıt terminaline patlayıcılarla saldırmayı planlayan Ukraynalı bir saldırgan öldürdü.



FSB, adamın Ukrayna askeri istihbaratı tarafından görevlendirilen bir Rus vatandaşı olduğunu ve güvenlik görevlilerine ateş açtıktan sonra öldürüldüğünü açıkladı.



Sabotajı planlayan adamın mart ayında Litvanya'dan Rusya'ya girdiği belirtildi.

