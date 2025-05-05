Rusya'da saldırı: 2 polis öldü

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sayısı belirtilmeyen saldırganların Mahaçkale'de devriye gezen polis aracına ateş açtığı aktarıldı.



Saldırı nedeniyle iki polisin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, 2'si polis toplam 5 kişinin de yaralandığı vurgulandı.



Açıklamada, saldırganların etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

