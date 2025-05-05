Rusya'da saldırı: 2 polis öldü

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin öldüğü, 2'si polis 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Rusya'da saldırı: 2 polis öldü

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sayısı belirtilmeyen saldırganların Mahaçkale'de devriye gezen aracına ateş açtığı aktarıldı.

nedeniyle iki polisin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, 2'si polis toplam 5 kişinin de yaralandığı vurgulandı.

Açıklamada, saldırganların etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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