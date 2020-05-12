Rusya'da salgın hastanesinde yangın: 5 ölü

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı 12.05.2020 - 10:22 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 10:29

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Rus TASS haber ajansına göre, St. Petersburg'da Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü Aziz Yorgi Hastanesi'nin 6. katında yangın çıktı.

Yangında, solunum cihazına bağlı 5 kişi hayatını kaybetti.

Hastanedeki 150 kişinin tahliye edildiği ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

YANGIN SOLUNUM CİHAZININ ARIZALANMASINDAN KAYNAKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, ilk belirlemelere göre yangına solunum cihazının arızalanmasının neden olduğu ifade edildi.

Rusya'nın Krasnogorsk kentinde, iki gün önce yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında da 9 kişi ölmüştü.

Geçen hafta, başkent Moskova'da Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti.

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