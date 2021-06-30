Rusya'da salgında art arda rekor: Son 24 saate 669 ölüm

Delta Plus mutasyonunun da sıçradığı Rusya'da corona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayılarında artış sürüyor.

Rusya Corona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede corona virüs nedeniyle 669 kişinin hayatını kaybettiği duyurularak bu sayının 1 günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olduğu belirtildi.

Salgında toplam can kaybı 135 bin 214'e yükselirken, yalnızca St. Petersburg'da son 24 saatte 111 ölüm kaydedildiği belirtildi. Rusya'da dün 652 ölüm kayda geçmişti.

GÜNLÜK VAKA 21 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI



Rusya'da günlük vaka sayısında da düne göre yükseliş yaşandı. Dün 20 bin 616 yeni vakanın tespit edildiği ülkede son 24 saatte ise 21 bin 42 yeni vaka tespit edildiği aktarıldı. Toplam vaka sayısının 5 milyon 514 bin 599'a yükseldiği ifade edildi.



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