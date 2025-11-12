Rusya’da savaş karşıtı müzisyene üçüncü kez hapis cezası

Rusya’da 18 yaşındaki sokak müzisyeni Diana Loginova, savaş karşıtı şarkılar söylediği gerekçesiyle üçüncü kez hapis cezasına çarptırıldı.

Kremlin, Ukrayna’daki savaşa yönelik her türlü eleştiriyi bastırmaya yönelik sert tutumunu sürdürüyor. Moskova yönetiminin Ukrayna’daki askeri harekatını, Devlet Başkanı Vladimir Putin’i veya orduyu eleştirmek, sansür yasaları kapsamında tamamen yasak.

SÜRGÜNDEKİ ŞARKICILARIN ESERLERİNİ SESLENDİRDİ

Sahne adı “Naoko” olan müzik öğrencisi Loginova, geçen ay Saint Petersburg sokaklarında sürgündeki Rus sanatçılar Monetochka ve Noize MC’nin şarkılarını seslendirdikten sonra gözaltına alındı. Genç sanatçının sokak performansları kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

Loginova daha önce iki kez 13’er gün hapis cezasına çarptırılmış, her tahliyesinin ardından yeni suçlamalarla yeniden tutuklanmıştı.

İnsan hakları avukatları, müzisyenin “hapishane karuseli” olarak bilinen bir uygulamanın kurbanı olduğunu belirtiyor. Bu yöntemle, savcılar sanıkları ardı ardına küçük suçlamalarla yeniden gözaltına alarak sürekli tutuklu durumda tutuyor.

Son davada Loginova, “izinsiz toplu etkinlik düzenlemek” suçlamasından suçlu bulunarak yeniden 13 gün hapse mahkum edildi.

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

Loginova’nın tutuklanmasının ardından TikTok’ta çok sayıda destek videosu paylaşıldı. Genç sokak müzisyenleri, riskleri göze alarak Loginova’ya destek performansları düzenliyor. Loginova’nın grubunun gitaristi Alexander Orlov da aynı davada 13 gün hapis cezası aldı.

Rusya’nın farklı kentlerinde Loginova’ya destek amacıyla sokakta şarkı söyleyen diğer müzisyenler de gözaltına alındı.