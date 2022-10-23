Rusya'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

Rusya'nın İrkutsk şehrinde Su-30 tipi savaş uçağının test uçuşu esnasında bir evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Su-30 tipi savaş uçağı, test uçuşu esnasında İrkutsk kentindeki evin üstüne düştü.


Kaza yerinde, 200 metrekarelik alanda yangın çıkarken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nedeni henüz belirlenemeyen kazada 2 pilot yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAFTADA İKİNCİ UÇAK KAZASI

Olay son bir haftada Rusya'da gerçekleşen ikinci savaş uçağı kazası oldu.

Geçtiğimiz pazartesi günü SU-34 tipi bir savaş uçağı Yeysk kenti yakınlarında bir apartmana düşmüş olayda en az 15 kişi yaşamını yitirmişti.

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