Rusya'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Su-30 tipi savaş uçağı, test uçuşu esnasında İrkutsk kentindeki evin üstüne düştü.





Kaza yerinde, 200 metrekarelik alanda yangın çıkarken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Nedeni henüz belirlenemeyen kazada 2 pilot yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



HAFTADA İKİNCİ UÇAK KAZASI

Olay son bir haftada Rusya'da gerçekleşen ikinci savaş uçağı kazası oldu.

Geçtiğimiz pazartesi günü SU-34 tipi bir savaş uçağı Yeysk kenti yakınlarında bir apartmana düşmüş olayda en az 15 kişi yaşamını yitirmişti.