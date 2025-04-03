Rusya'da savaş uçağı düştü, bir pilot öldü

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde planlı uçuş yapan Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının düşmesi sonucu bir pilot hayatını kaybetti.

Rusya'da savaş uçağı düştü, bir pilot öldü

'da savaş uçağının düşmesi sonucu bir pilotun öldüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağı, planlı uçuş sırasında İrkutsk bölgesinde düştü.

Bakanlık, kazaya teknik arızanın neden olduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mürettebattan dört kişi fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri sağ kalanları tahliye etti. 1 yaşamını yitirdi." 

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