Rusya'da savaş uçağı düştü, bir pilot öldü

Rusya'da savaş uçağının düşmesi sonucu bir pilotun öldüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağı, planlı uçuş sırasında İrkutsk bölgesinde düştü.



Bakanlık, kazaya teknik arızanın neden olduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mürettebattan dört kişi fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri sağ kalanları tahliye etti. 1 pilot yaşamını yitirdi."

