Rusya'da savaş uçağı düştü, bir pilot öldü
Rusya'nın İrkutsk bölgesinde planlı uçuş yapan Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının düşmesi sonucu bir pilot hayatını kaybetti.
Rusya'da savaş uçağının düşmesi sonucu bir pilotun öldüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağı, planlı uçuş sırasında İrkutsk bölgesinde düştü.
Bakanlık, kazaya teknik arızanın neden olduğunu belirtti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mürettebattan dört kişi fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri sağ kalanları tahliye etti. 1 pilot yaşamını yitirdi."
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