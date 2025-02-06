Rusya'da savaşan askerler anlattı, mühendisler tasarladı: Kuzey Kore füzeleri hassaslaşıyor!

Rus güçlerinin Ukrayna'ya fırlattığı Kuzey Kore balistik füzeleri, geçen yıl fırlatılanlara göre çok daha hassaslaştı.



KN-23 balistik füzelerinin isabet oranı belirgin şekilde arttı: Son birkaç haftada Ukrayna'yı vuran 20'den fazla Kuzey Kore füzesi hedeften çok daha az sapma gösterdi.



Savaşın başlarında füzelerin isabet oranı 1-3 kilometre iken, son zamanlardaki isabet oranı 50 ila 100 metre arasına çıktı.



Ukraynalı kaynağa göre, isabet doğruluğundaki iyileşme aylarca süren isabetsiz fırlatmaların ardından aniden geldi.



Yeni değerlendirme, Kuzey Kore füzelerinin hedefe nispeten yakın bir yere isabet ettiğini gösteriyor.

RUSYA'DAKİ KUZEY KORE ASKERLERİ YARDIMCI OLDU



KN-23 balistik füzelerinin niteliklerindeki keskin iyileştirme, Kuzey Koreli tasarımcıların muharebe deneyimi çalışmasından kaynaklanıyor.



İddiaya göre bölgede konuşlandırılan Kuzey Kore askerleri, mühendislerin tasarımı iyileştirmesine yardımcı oldu.



Askeri kaynak, enkaz üzerinde yapılan adli incelemede füzelerin tasarımında herhangi bir değişiklik tespit edilmediğini, ancak analiz edilecek çok az enkaz kaldığını söyledi.



Kaynak, füzelerin daha iyi navigasyon sistemleriyle donatılmış olması veya manevra kabiliyetini artıracak bir direksiyon mekanizmasına sahip olması şeklinde iki olası açıklamanın olabileceğini belirtti.