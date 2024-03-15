Rusya'da seçim günü: Oy merkezine molotof kokteyli atıldı, sandıklara boya döküldü

Rusya'da halk, pazar gününe kadar sürecek başkanlık seçimi için bugün sandık başında.

Pazar gününe kadar sürecek seçimlerin ilk gününde protestolar da başladı.

Rus yerel haber sitesi Fontanka'nın aktardığına göre St. Petersburg'daki bir oy verme merkezine molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

Bununla birlikte, Rus seçim ve kolluk kuvvetleri yetkilileri, seçmenlerin oy sandıklarına yeşil antiseptik boya döktüğü bir dizi olay yaşandığını bildirdi.



Rusça'da zelyonka olarak adlandırılan bu boya, 2010'lu yıllarda muhalif aktivistlere yönelik saldırılarda yaygın olarak kullanılmıştı.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Rusya'nın güneyindeki Rostov bölgesi ve Karaçayevo-Çerkes cumhuriyetinde meydana gelen boya dökme olaylarının ardından güvenlik önlemlerinin arttırılması çağrısında bulundu.



Komisyon Başkan Yardımcısı Nikolai Bulayev, "Onlara (sandıklara zelyonka atmaları karşılığında) para ve ödül vaat edildiği açık" iddiasında bulundu.



Rostov bölgesindeki müfettişler daha sonra 62 yaşındaki bir adam hakkında oy kullanma hakkının engellenmesi suçlamasıyla beş yıla kadar hapis cezası öngören bir dava açıldığını duyurdu.

The Moscow Times'da yer alan habere göre ise online oylama sistemi kısa süreliğine çöktü ve bağımsız seçim gözlemcileri bunun muhtemel nedeninin "çok sayıda" işçinin oy kullanmaya zorlanması olduğunu öne sürdü.