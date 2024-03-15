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Rusya'da seçim günü: Oy merkezine molotof kokteyli atıldı, sandıklara boya döküldü

Rusya'da üç gün sürecek devlet başkanlığı seçimi bugün başladı. Mevcut Başkan Vladimir Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılan seçimlerin ilk gününde, St. Petersburg'daki bir oy verme merkezine molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Birkaç bölgede ise sandıklara boya döküldü.

Rusya'da seçim günü: Oy merkezine molotof kokteyli atıldı, sandıklara boya döküldü
Hem sandık başında hem de elektronik ortamda yapılan seçimler, 80'in üzerinde federal bölgede gerçekleşiyor.

'da halk, pazar gününe kadar sürecek başkanlık seçimi için bugün sandık başında.

Pazar gününe kadar sürecek seçimlerin ilk gününde protestolar da başladı.

Rus yerel haber sitesi Fontanka'nın aktardığına göre St. Petersburg'daki bir oy verme merkezine molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

Bununla birlikte, Rus seçim ve kolluk kuvvetleri yetkilileri, seçmenlerin oy sandıklarına yeşil antiseptik boya döktüğü bir dizi olay yaşandığını bildirdi.

Rusça'da zelyonka olarak adlandırılan bu boya, 2010'lu yıllarda muhalif aktivistlere yönelik saldırılarda yaygın olarak kullanılmıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Rusya'nın güneyindeki Rostov bölgesi ve Karaçayevo-Çerkes cumhuriyetinde meydana gelen boya dökme olaylarının ardından güvenlik önlemlerinin arttırılması çağrısında bulundu.

Komisyon Başkan Yardımcısı Nikolai Bulayev, "Onlara (sandıklara zelyonka atmaları karşılığında) para ve ödül vaat edildiği açık" iddiasında bulundu.

Rostov bölgesindeki müfettişler daha sonra 62 yaşındaki bir adam hakkında oy kullanma hakkının engellenmesi suçlamasıyla beş yıla kadar hapis cezası öngören bir dava açıldığını duyurdu.

The Moscow Times'da yer alan habere göre ise online oylama sistemi  kısa süreliğine çöktü ve bağımsız seçim gözlemcileri bunun muhtemel nedeninin "çok sayıda" işçinin oy kullanmaya zorlanması olduğunu öne sürdü.

Rusya, tartışmaların gölgesinde sandığa gidiyor

Rusya, tartışmaların gölgesinde sandığa gidiyor

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OY VERME İŞLEMİ ÜÇ GÜN SÜRECEK

Mevcut Başkan ile birlikte üç adayın daha yarıştığı  seçimler, ilk kez 3 gün sürecek. 

Hem sandık başında hem de elektronik ortamda yapılacak seçimler, 80'in üzerinde federal bölgede yapılıyor.

Kazanmasına kesin gözüyle bakılan Putin'in, 2020'de yapılan anayasa değişikliği ile 2036'ya kadar görevde kalması mümkün. Putin bunu başarırsa Rusya'nın en uzun süre görev yapan lideri haline gelecek.

Ancak savaşta olan ülke için seçime katılım oranı ve Putin'in alacağı oy, iktidarın halk nezdinde meşruiyeti için de kritik önemde.

2018'deki seçimde Putin yüzde 76,7'lik bir oy almıştı. Kremlin'in bu kez beklentisi, en az yüzde 70 katılım ve Putin'e çıkacak yüzde 80'lik oy oranı.

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