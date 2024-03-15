Rusya'da seçim günü: Ukrayna oy merkezini bombaladı, seçmenler sandıklara molotof attı

Rusya'da halk, pazar gününe kadar sürecek başkanlık seçimi için bugün sandık başında.

Seçimlerin ilk gününde protestolar da başladı.

Rus yerel haber sitesi Fontanka'nın aktardığına göre St. Petersburg'daki bir oy verme merkezine molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

Bununla birlikte, Rus seçim ve kolluk kuvvetleri yetkilileri, seçmenlerin oy sandıklarına yeşil antiseptik boya döktüğü bir dizi olay yaşandığını bildirdi.



Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Rusya'nın güneyindeki Rostov bölgesi ve Karaçayevo-Çerkes Cumhuriyeti'nde meydana gelen boya dökme olaylarının ardından güvenlik önlemlerinin arttırılması çağrısında bulundu.



Rostov bölgesindeki müfettişler ayrıca 62 yaşındaki bir adam hakkında oy kullanma hakkının engellenmesi suçlamasıyla beş yıla kadar hapis cezası öngören bir ceza davası açıldığını duyurdu.

KABİNİ ATEŞE VEREN SEÇMEN GÖZALTINA ALINDI

Rusya'nın çeşitli bölgelerinde en az üç kişi, oy merkezlerine kundaklama eylemi gerçekleştirdi.

Bağımsız haber kuruluşu Sota'ya göre Moskova'da yaşlı bir kadın oy kullanma kabinini ateşe verdiği için gözaltına alındı.



Seçim yetkilileri devlet haber ajansı RIA Novosti'ye yaptıkları açıklamada saldırıda hiçbir oy pusulasının zarar görmediğini ve sandık görevlilerinin olaydan sonra da çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

UKRAYNA HERSON'DA OY MERKEZİNİ BOMBALADI

Rusya devlet ajansı TASS, Ukrayna'nın, Rusya Kontrolündeki Herson bölgesinde oy verme merkezini bombaladığını duyurdu.

Kremlin destekli yetkililer, can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Seçim komisyonu, "Skadovsk'ta bir oy verme merkezinin önündeki çöp kutusuna el yapımı bir patlayıcı yerleştirildi. Patladı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok" açıklamasını yaptı.



Rus güçleri de Kiev'in, Kakhovka kentinde oy verme merkezlerini bombaladığını bildirdi.