Rusya'da seçime doğru: Yakutistan'da erken oylama başladı

Sibirya’nın en ücra köşelerine helikopterle oy sandığı taşındı. Seçim merkezlerine ulaşma imkanı olmayan Rusya vatandaşları oylarını kullandı.



Rusya’da yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için ülkenin uzak doğusundaki Yakutistan'da erken oylama başladı. Ren geyiği çobanları oylarını kullananlar arasındaydı.



Sandıkları taşıyan seçim komisyonu üyeleri, 250 kilometreden fazla bir mesafeyi helikopterle kat etti.



Yakutistan bölgesinde 129 bin seçmenin oy kullanması bekleniyor.



Rusya’da 15-17 Mart arasında yapılacak devet başkanlığı seçimlerinde, yaklaşık 80 milyon seçmenin sandıklara gitmesi bekleniyor. Devlet başkanı Vladimir Putin ise seçimlere yine favori olarak giriyor.



2018 Yılında yapılan seçimlerde Putin, oyların yaklaşık yüzde 77’sini alarak dördüncü kez Rusya Devlet Başkanı seçilmişti.