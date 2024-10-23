Rusya'da siber saldırı alarmı: "Daha önce görülmemiş boyutta"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, düzenlenen BRICS zirvesi sırasında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ciddi bir siber saldırıya maruz kaldığını duyurdu.



Zaharova daha önce yaptığı açıklamada, bakanlığın büyük çaplı bir "hizmet engelleme saldırısına" maruz kaldığını belirterek, "Bu sabah Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi altyapısına yurt dışından büyük çaplı bir siber saldırı başladı." demişti.



Zaharova, siber saldıya ilişkin "Daha önce görülmemiş boyutta" açıklaması yaptı.



"Siteye erişimi sağlamak için yeni bilgiler eklememeye karar verdik" ifadesinde bulunan Zaharova, “Bu tür düşmanca etkilerin bugünlerde Kazan'da başarıyla gerçekleştirilen BRICS zirvesi etkinlikleriyle ilgili olabileceğini düşünüyoruz” diye ekledi.



Zaharova, bakanlık teknik servis ekiplerinin internet sitesine yeniden erişim sağlamak için çalıştığını belirtti.

