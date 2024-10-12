Rusya'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü

Rus haber ajansı Tass'a göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Rusya'nın İnguşetya Cumhuriyeti'nde polislerin de bulunduğu bir araca ateş açtı.



İlk belirlemelere göre saldırıda, biri polis 3 kişi yaşamını yitirirken, olayda yaralıların da olduğu ifade edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.