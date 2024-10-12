Rusya'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü
Rusya'nın İnguşetya Cumhuriyeti'nde bir araca ateş açılması sonucu biri polis üç kişi hayatını kaybetti.
Rus haber ajansı Tass'a göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Rusya'nın İnguşetya Cumhuriyeti'nde polislerin de bulunduğu bir araca ateş açtı.
İlk belirlemelere göre saldırıda, biri polis 3 kişi yaşamını yitirirken, olayda yaralıların da olduğu ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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