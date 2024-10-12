Rusya'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü

Rusya'nın İnguşetya Cumhuriyeti'nde bir araca ateş açılması sonucu biri polis üç kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü

Rus haber ajansı Tass'a göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, 'nın İnguşetya Cumhuriyeti'nde polislerin de bulunduğu bir araca ateş açtı.

İlk belirlemelere göre saldırıda, biri polis 3 kişi yaşamını yitirirken, olayda yaralıların da olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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