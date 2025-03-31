Rusya'da silahlı saldırı: Çatıya çıkıp rastgele ateş açtı

Rusya'nın bir kişi çevreye rastgele ateş açtı. Şüpheli güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Rusya'da silahlı saldırı: Çatıya çıkıp rastgele ateş açtı

'da Murmansk kentinde yaşandı. Bir şüpheli tüfekleriyle binanın tepesine çıkarak rastgele ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli etkisiz hale getirildi.

Bölge valisi yaptığı açıklamada saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu. Şüphelinin kimlik bilgilerine ilişkin açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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