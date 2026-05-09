Rusya'da silahsız Zafer Günü kutlaması
09.05.2026 12:04
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Zafer Günü konuşmasını yaparken
II. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'a karşı kazanılan zaferi kutlayan Rusya'da törenler bu yıl küçük çapta tutuldu. Silahlı geçit töreni yapılmadı.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hem ateşkes gündeme gelirken bir yandan da saldırı tehditleri sürüyor. Rusya, Ukrayna'dan gelebilecek saldırı tehditleri nedeniyle bugün Kızıl Meydan'da son yılların en sadeleştirilmiş Zafer Günü geçit törenini düzenledi.
II. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 81. yıl dönümünde gerçekleştirilen törene katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel tank ve ağır askeri teçhizat geçişine meydanda yer vermedi. Bunun yerine, Yars kıtalararası balistik füzeleri, yeni Arhangelsk nükleer denizaltısı, Peresvet lazer silahı ve S-500 füze sistemleri gibi askeri donanımlar dev ekranlar ve devlet televizyonu aracılığıyla dijital olarak sergilendi.
Tarafların yaklaşık bin esiri takas etme konusunda anlaştığı Zafer Günü ateşkesi sürecinde ABD Başkanı Trump da ateşkesin uzatılması çağrısında bulundu. Moskova'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılarak keskin nişancılar ve barikatlar konuşlandırılırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise törenin yapılmasına sembolik olarak "izin veren" bir kararname yayınlayarak Ukrayna silahlarının Kızıl Meydan'ı hedef almayacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Zafer Günü konuşması da kısa tutuldu. Yaklaşık 8 dakikalık konuşmasında Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonda" zafer sözü vererek Rus askerlerinin tüm NATO bloku tarafından desteklenen saldırgan bir güce karşı ilerlediğini savundu.
Geçit töreninde, Ukrayna'da görev yapmış askerlerin yanı sıra Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukraynalılara karşı savaşan Kuzey Kore birlikleri de yer aldı.
Kremlin üzerinde savaş uçakları uçuş yaparken, Putin töreni Vladimir Lenin'in Mozolesi'nin yanında Rus gazileriyle birlikte takip etti.
Tören, kısıtlı kapsamı, Ukrayna'daki çatışmanın gidişatı ve Rusya ekonomisi üzerindeki etkilerine dair artan endişelerle gölgelendi. Bazı medya kuruluşlarınca ortaya atılan suikast iddiaları ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu liderliğinde olası bir darbe girişimi iddialarına rağmen Şoygu, törende üst düzey yetkililerin yanında yer aldı. Eleştirmenler, savaşın 3 trilyon dolarlık Rus ekonomisini sarstığını ve Avrupa ile ilişkilerin Soğuk Savaş döneminden bu yana en kötü seviyeye gerilediğini belirterek krizin derinleştiği uyarısında bulundu.