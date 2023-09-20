Rusya'da Su-34 savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Voronej Bölgesi'nde Su-34 savaş uçağının düştüğünü açıkladı.

Rusya'da Su-34 savaş uçağı düştü
Arşiv (AFP)

 Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 10.00 sıralarında planlı eğitim uçuşu esnasında Voronej Bölgesi'nde bir Su-34  uçağının düştüğü, 2 kişilik mürettebatın koltuk fırlatma sistemiyle yara almadan kurtulduğu belirtildi.

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Uçağın yerleşim yerinden uzakta düştüğü kaydedilen açıklamada, uçuşun mühimmatsız gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre söz konusu olayın teknik nedenden gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi.

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