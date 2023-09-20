Rusya'da Su-34 savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 10.00 sıralarında planlı eğitim uçuşu esnasında Voronej Bölgesi'nde bir Su-34 savaş uçağının düştüğü, 2 kişilik mürettebatın koltuk fırlatma sistemiyle yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Uçağın yerleşim yerinden uzakta düştüğü kaydedilen açıklamada, uçuşun mühimmatsız gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, ilk belirlemelere göre söz konusu olayın teknik nedenden gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi.
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