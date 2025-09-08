Rusya’da terör alarmı: Bir Azerbaycanlı gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Stavropol bölgesinde terör saldırıları hazırlığı gerekçesiyle bir Azerbaycan vatandaşını gözaltına aldı.



TASS haber ajansına göre, Rus istihbarat kuruluşu FSB'den bir operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Stavropol bölgesinde, Rusya Federasyonu'nda yasaklı bir Ukrayna terör örgütüne gönüllü olarak katılan bir Azerbaycan vatandaşı gözaltına alındı." denildi.



Söz konusu şüphelinin "örgütten talimat aldığı" aktarılan açıklamada, "(Şüpheli) Aldığı talimatla, Yessentuki ve Stavropol şehirlerindeki kolluk kuvvetlerinin idari binaları ve ulaşım altyapısı başta olmak üzere sabotaj ve terör eylemlerinin gerçekleştirilmesi öngörülen bir dizi alanda detaylı keşif yaptı." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?



Rus güvenlik güçlerince 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmıştı.



Rusya Soruşturma Komitesi, düzenlenen operasyon sırasında 6 kişinin gözaltına alındığını bildirmiş ve bunların çok sayıda cinayete karıştığını iddia etmişti.



Gözaltına alınanların hem Rus hem de Azerbaycan vatandaşı olduğu belirtilmişti. Yekaterinburg'daki mahkeme, söz konusu kişilerin 19 Ekim'e kadar tutuklu kalmasına karar vermişti.



Bu olayın ardından Rusya ile Azerbaycan arasında gerginlik yaşanmaya başlamıştı.

