Rusya’da Türkiye’deki yaz tatili paketlerinin yüzde 30-40’ı satıldı

"TÜRKİYE'NİN PAZAR PAYI YÜZDE 50-55"

Açıklamada, kalan bölümün ise sezonda satılmasının beklendiği kaydedilerek, tur operatörlerinin ve en büyük acentelerin satışlarında Türkiye’nin pazardaki payının yüzde 50-55 olduğu anımsatıldı.



Yaz sezonunda Türkiye’deki tur fiyatlarının mevcut seviyeye göre yüzde 20-25'e kadar yükselebileceğine işaret edilen açıklamada, Türk otellerinde Batı pazarlarından gelen rezervasyonlarda patlama yaşandığı aktarıldı.



Açıklamada, Rus turistlerin azalması halinde bile yerini alacak alternatiflerin olduğu belirtildi.