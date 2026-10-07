Rusya'da veba salgını iddiası. ABD'den şeffaflık çağrısı

Rusya ’da bir laboratuvar çalışanının ölümünün ardından ortaya çıkan veba şüphesiyle ilgili soru işaretleri sürüyor.

Rus yetkililer hayatını kaybeden 28 yaşındaki Darya Shipilova’nın temasta olduğu kişilerde herhangi bir veba vakası tespit edilmediğini açıkladı.



DENEY TÜPÜ KIRILDI İDDİASI

Tehlikeli patojenler üzerinde çalışmalar yürüten İrkutsk Veba Araştırma Enstitüsü’nde görev yapan Shipilova 2 Ekim’de hayatını kaybetmişti.

Shipilova’nın laboratuvarda canlı bakteri içeren bir deney tüpünü düşürdüğü öne sürülmüş, ölümünün bu kazayla bağlantılı olduğu iddia edilmişti.

Moskova yönetimi genç kadının ölümüne kaynağı henüz belirlenemeyen zatürrenin neden olduğu belirtirken, kesin ölüm nedenine ilişkin laboratuvar incelemeleri sürüyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NE GÖRE ARAŞTIRMASI SÜRÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü de Rus yetkililerin Shipilova’nın ölümüne akciğer vebasının neden olup olmadığını araştırdığını bildirdi.

Rus yetkililer enstitü çalışanları arasında son 10 gün içinde herhangi bir bulaşıcı hastalık vakası bildirilmediğini duyurdu.

Shipilova’yla temas etmiş olabilecek kişiler belirlenerek tıbbi gözetim altına alındı ve testler uygulandı. Test yapılanlar arasında iki Covid-19 ve iki rinovirüs vakası tespit edildi. Başka herhangi bir patojene rastlanmadı.

Moskova yönetimi ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’ne İrkutsk'ta herhangi bir veba vakası kaydedilmediğini de bildirdi. Ancak Shipilova’nın ölümüne vebanın neden olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Dünya Sağlık Örgütü halk sağlığı riskini İrkutsk için ''orta-düşük'', Rusya için ''düşük'', Avrupa için ise ''çok düşük'' olarak değerlendirdi. Rus yetkililerle iletişim halinde olunduğu ve laboratuvar testlerinin doğrulanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.



ABD 'DEN ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Gelişmeler Washington tarafından da yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump durumu, ''Rusya için büyük bir sorun'' olarak nitelendirerek Moskova’ya yardım teklif etti. Trump, Rusya'daki salgınla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüp görüşmediği sorusuna, "Ayarlanmış bir telefon görüşmemiz var. Çok yakında görüşeceğiz." yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise durumun ''çok yakından'' izlendiğini söyledi ve Rusya’ya şeffaflık çağrısında bulundu.



The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, ABD yönetiminin, Rusya'yı zatürre şüphesiyle hayatını kaybeden laboratuvar çalışanının ölümüne ilişkin detayları paylaşmaya çağırdığını savundu.

ABD'nin, detayların paylaşılmamasının Rusya'nın uluslararası sağlık yükümlülükleriyle ters düşeceği konusunda Moskova'yı uyardığını ileri süren yetkililer, şu ana dek konuya ilişkin Washington ile "çok az bilgi paylaşıldığını" söyledi.

Yetkililer, bilgi paylaşımının az olmasının, bulaşıcı bir hastalığın Rusya içinde ve sınır dışında yayılması endişesine yol açtığını öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığından ismi paylaşılmayan bir sözcü, Rusya'dan ek bilgi talep edildiğini ve diğer ülkelerle de bu konuda iletişime geçildiğini belirtti.