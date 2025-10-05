Rusya’da vergi artışları enflasyonu hızlandıracak: Savaş bütçesi için yeni yükler geliyor

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksei Zabotkin, katma değer vergisinin (KDV) yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılmasının tüketici fiyat endeksine 0,6 ila 0,7 puanlık bir artış getireceğini söyledi. Zabotkin, nihai etkinin, işletmelerin artan maliyetleri ne ölçüde fiyatlara yansıttığına bağlı olacağını belirtti.



Resmi verilere göre, Rusya’da yıllık enflasyon eylül sonunda yüzde 8’e geriledi; bu oran mart ayında yüzde 10,3 ile son iki yılın zirvesine ulaşmıştı. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 6,8’e düşmesini bekliyor.

KÜÇÜK İŞLETMELERE VERGİ REFORMU

The Moscow Times’ın haberine göre hükümet, KDV artışına ek olarak küçük işletmelere yönelik vergi reformu da hazırlıyor. Basitleştirilmiş vergi sistemi (STS) kapsamına girebilmek için yıllık gelir eşiği 60 milyon rubleden 10 milyon rubleye (yaklaşık 241 bin dolar) düşürülecek. Ayrıca bilişim sektörüne tanınan vergi indirimlerinin de kaldırılması planlanıyor.



Bu yıl Rusya, son on yılın en kapsamlı vergi reformunu yürürlüğe soktu: Gelir vergisi oranları artırıldı, kademeli gelir vergisi sistemi getirildi ve akaryakıt dahil birçok ürün için gümrük ve özel tüketim vergileri yükseltildi.

Ancak bu önlemler, savaş ekonomisini finanse etmek için yeterli değil. Gelecek yıl Rusya bütçesinin yaklaşık yüzde 30’u silahlı kuvvetlere, yüzde 40’ı güvenlik kurumlarına ayrılacak.

Ülkenin petrol ve gaz gelirleri yüzde 20 azalmış durumda ve Maliye Bakanlığı, bütçe açığının 5,7 trilyon rubleye (yaklaşık 69 milyar dolar) çıkacağını öngörüyor. Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’na göre, ülkenin GSYİH büyümesi 2025’te yüzde 1, 2026’da yüzde 1,3 seviyesinde kalacak.

