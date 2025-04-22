Rusya'da "yabancı ajan" yasası: Putin imzayı attı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı devlet kurumları ve Rusya'nın üye olmadığı uluslararası örgütlerle bağlantılı Rusları hedef alan, kişi ve kuruluşların “yabancı ajan” olarak tanımlanmasına ilişkin kriterleri genişleten yasa tasarısını imzaladı.

The Moscow Times'a göre değiştirilen mevzuat ayrıca yetkililerin Rusya'ya karşı kullanılabilecek askeri bilgilerin toplanmasına başkalarını dahil etmeye çalışan kişileri de “yabancı ajan” olarak tanımlamasına izin veriyor.

Yetkililer, Sovyet dönemi çağrışımları taşıyan “yabancı ajan” etiketini, devlet düşmanı olarak gördükleri kişi ve kuruluşları hedef almak için kullanıyor. Bu yaftayı yiyenlerin Adalet Bakanlığı'na sıkı mali raporlar sunmaları, yayınlarında ve sosyal medya paylaşımlarında “yabancı ajan” ibaresi bulundurmaları gerekiyor.

GAZETECİLER YABANCI AJAN OLARAK DAMGALANDI

Yaklaşık bin kişi, kuruluş ve haber kaynağı, Rusya'nın 2012 yılında çıkardığı bir yasa kapsamında “yabancı ajan” olarak damgalandı.

Yasa 2022 yılında daha da genişletilerek sadece dış finansmanı değil, her türlü dış desteği de yabancı ajan olarak damgalanmanın gerekçesi haline getirdi.

Bu değişiklik aynı zamanda yetkililerin mahkeme kararı olmaksızın internet sitelerini kapatmasına izin verdi ve belirlenen kişilerin devlet fonu almasını, reşit olmayanlarla çalışmasını veya devlet üniversitelerinde ders vermesini yasakladı.

