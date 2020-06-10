Rusya'da yeni hesaplamalarla Covid-19'den ölenlerin sayısı arttı

Başkent Moskova’da doktorlar ve uzmanlar, Covid-19 ölüm vakalarıyla ilgili olarak yeni bir hesaplama yöntemi uygulamaya başladı.



Moskova Belediyesi Sağlık Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının yeni yöntemi ile yapılan hesap sonucunda Moskova’da mayısta Covid-19 kaynaklı ölü sayısının 5 bin 260 olduğu kaydedildi.



Covid-19’un ölüme yol açabilecek diğer hastalıkları hızlandırdığı hatırlatılan açıklamada, “Mayıs ayında Covid-19 testi pozitif çıkan 2 bin 503 kişi başka sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Doğrudan Covid-19 nedeniyle 2 bin 757 kişi öldü.” ifadesi kullanıldı.



Daha önce Moskova’da mayısta Covid-19 kaynaklı toplam 1895 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Böylece Covid-19 kaynaklı ölümlerin açıklanandan 3 bin 365 daha fazla olduğu ortaya çıktı.



Bu açıklamalar ışığında Rusya’daki Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 9 bin 723’e ulaştı.



Rus basınında çıkan bazı haberlere göre ise ülkenin diğer bölgelerinde de bu yöntemle hesap yapılmasıyla ülkedeki toplam ölü sayısının açıklanan rakamlardan daha yüksek olacağı savunuluyor.

