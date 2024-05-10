Rusya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 7 kişi öldü

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 7 kişi öldü

Rus haber ajansı Tass'a göre, kent merkezinde seyir halindeki , Moyka Nehri'ne düştü.

Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da yerine sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları tamamladığını ve otobüsün nehirden çıkarıldığını duyurdu.

Rusya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 7 kişi öldü - 1

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hakkında soruşturma başlatılan kazanın nedeninin araştırıldığı, şoförünün trafik ve araç kullanım kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

St. Petersburg Ulaştırma Komitesinin, nehre düşen otobüsün ait olduğu yolcu taşımacılık şirketini denetlemeye başladığı ifade edildi.

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